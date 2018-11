Salvini: "Governo non tasserà i risparmi, con Ue vogliamo dialogo"

"Il governo non tasserà i risparmi degli italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a "Stasera Italia". Sulla Manovra e sui rapporti con l'Ue, "io non cerco lo scontro - ha spiegato Salvini - il governo vuole dialogare con l'Europa. Non voglio uscire dall'Ue o ribaltare i tavoli ma voglio che gli italiani siano trattati come altri, ad esempio come i francesi o i tedeschi che hanno violato le regole ma non hanno ricevuto lettere".