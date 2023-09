Mattarella: "La lotta alla mafia impegni tutta l'Italia" | Meloni: "Contro questo cancro non indietreggiamo"

"La vostra battaglia è la nostra.

Contro il cancro della mafia non indietreggiamo". Lo ha scritto sui social il premier Giorgia Meloni ricordando le vittime della strage di via Carini. Il messaggio arriva dopo quello del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha ricordato l'attentato in cui morirono il 3 settembre 1982 il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e fu ferito a morte l'agente Domenico Russo. "Il quarantunesimo anniversario dell'attentato di via Isidoro Carini", ha scritto Mattarella, "richiama l'intero Paese a uno sforzo corale nell'impegno di lotta alla mafia. Tutta la società italiana deve sentirsi coinvolta: le istituzioni, le agenzie educative, il mondo delle associazioni".