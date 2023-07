Così la premier Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a margine dell'incontro per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura a Palermo, alla presenza anche del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Giorgia Meloni è presente oggi a Palermo in occasione delle commemorazioni in memoria del 31esimo anniversario della strage di via D'Amelio dove persero la vita, per mano della mafia, Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta il 19 luglio del 1992.