Maria Elena Boschi a "Stasera Italia": "Con noi quattro anni e mezzo di crescita"

“Nel 2019 ci sarà la crescita, mentre il PD ha mentito su quella del 2018”. Così Luigi Di Maio prova a spiegare il calo del Pil e l’ingresso ufficiale dell’Italia in recessione tecnica. Maria Elena Boschi, ex sottosegretario alla presidenza del consiglio durante il governo Gentiloni, però non ci sta e, ai microfoni di “Stasera Italia” risponde al leader pentastellato: “Ci sono i dati oggettivi dell’Istat: con noi l’Italia è cresciuta per 14 trimestri, vuol dire che per quattro anni e mezzo il Pil è cresciuto”. Poi un consiglio all’attuale esecutivo: “Non sono più all’opposizione, la smettano di dare colpe ai governi precedenti. Si rimbocchino le maniche, inizino ad aprire i cantieri, a creare posti di lavoro e nuove opportunità”.