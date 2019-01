Recessione Italia, Di Maio: "I governi prima di noi hanno mentito"

Da "Bye bye Fornero" al "Taglio delle pensioni dʼoro", Di Maio show tra cartelloni e annunci Tgcom24 1 di 5 Tgcom24 2 di 5 Tgcom24 3 di 5 Tgcom24 4 di 5 Tgcom24 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non credo ci sarà bisogno di correggere le stime (per il 2019, ndr), nonostante la congiuntura economica difficile" e considerata "anche la guerra dei dazi", ha spiegato Di Maio. "Credo - ha aggiunto - che aiutando le fasce più deboli, i pensionati, le Pmi e chi cerca lavoro permetteremo un aumento della domanda interna, immettendo 8 miliardi di euro ogni anno e 5 miliardi con il Tfs che entrano nei conti correnti".



Per il vicepremier, i dati Istat certificano "il fallimento della legge di bilancio di Gentiloni e l'idea per cui si dovesse stare attenti solo alle regole europee sacrificando i cittadini italiani. Questa è una manovra espansiva e permette di spendere velocemente i soldi che mettiamo nell'economia". Infine, sul lavoro, i dati "ci dicono che siamo ai minimi nella disoccupazione dai tempi pre-crisi. Sono dati non solo incoraggianti, ma testimoniano che quelle dette sul decreto dignità erano balle. Non abbiamo perso posti di lavoro, anzi in alcune regioni come il Veneto raddoppiano i contratti a tempo indeterminato".