Marcia della pace, Calenda risponde a Conte: "A Milano non chiederemo la resa dell'Ucraina"

"Noi facciamo una marcia per la pace il 5 novembre a Milano aperta a tutti, senza bandiere di partito, che parte però da un presupposto: la pace non è la resa dell'Ucraina, quella non è pace".

Così il leader di Azione, Carlo Calenda, annuncia la manifestazione che ha organizzato nel capoluogo lombardo per sabato alle 16 all'Arco della Pace, in risposta a quella romana di Giuseppe Conte. Secondo Calenda, infatti, "le persone che fanno la marcia a Roma lo stesso giorno dicono 'siamo per la pace' ma non vogliono dare armi all'Ucraina. Lo capisco, però esiste un prezzo per la libertà".