Marcia per la pace a Roma, Conte: "Importante sabato partecipino in molti"

"E' importante che a questa manifestazione ci siano tantissimi cittadini , anche chi ha votato il centrodestra, anche chi ha votato FdI. Quanti più cittadini ci saranno tanto più daremo un segnale ai nostri governanti, non solo in Italia ma a tutta l'alleanza atlantica", afferma il leader M5s, Giuseppe Conte, a "Dritto e Rovescio" su Rete 4. "Vogliamo dare il nostro contributo, da cittadini prima che da politici a questa manifestazione senza bandiere", sottolinea Conte.

"Abbiamo aderito alla marcia del 5 novembre da subito con tutto il Movimento, ma abbiamo detto che non vogliamo mettere bandiere o cappelli politici. Saremo senza bandiere M5s. Daremo il nostro contributo da cittadini contro una escalation di violenza che non ha via d'uscita", ha sottolineato Conte. "Solo se noi siamo convinti di questo si può costringere Putin a un tavolo e poi lavorare al negoziato di pace", ha concluso.