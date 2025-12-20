Manovra, via libera della commissione Bilancio al Senato: testo in Aula lunedì

La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra. Nel corso della seduta è stato approvato il mandato al relatore, consentendo così al testo di proseguire il suo iter parlamentare. Secondo il calendario stabilito, il provvedimento approderà in Aula lunedì 22 dicembre per l'avvio della discussione generale, mentre il voto finale è previsto per martedì. Poco prima della votazione in commissione, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha rivolto un ringraziamento sia alla maggioranza sia alle forze di opposizione per il lavoro svolto nel corso dell'esame del testo.