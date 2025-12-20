Manovra, via libera della commissione Bilancio al Senato: testo in Aula lunedì

Il voto finale sulla Legge di Bilancio è previsto per martedì
La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra. Nel corso della seduta è stato approvato il mandato al relatore, consentendo così al testo di proseguire il suo iter parlamentare. Secondo il calendario stabilito, il provvedimento approderà in Aula lunedì 22 dicembre per l'avvio della discussione generale, mentre il voto finale è previsto per martedì. Poco prima della votazione in commissione, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha rivolto un ringraziamento sia alla maggioranza sia alle forze di opposizione per il lavoro svolto nel corso dell'esame del testo.
In commissione Bilancio al Senato si è sbloccato lo stallo sull'emendamento riformulato sul condono edilizio. La proposta di modifica - ha riferito il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan - sarà trasformata in un ordine del giorno. "È una nostra vittoria, è stato di fatto ritirato: un odg non si nega a nessuno, ma come si sa non ha valore vincolante", sottolineano i capigruppo delle opposizioni.
"Ringrazio il ministero dell'Economia e la commissione Bilancio del Senato per aver accolto la nostra richiesta di incrementare il Fondo per il pluralismo di 60 milioni di euro a sostegno dell'editoria. Il via libera all'emendamento, sostenuto da Forza Italia, va in questa direzione, senza intaccare le risorse per le tv locali". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini, evidenziando come la scelta di destinare all'informazione maggiori risorse sia "strategica per la salute di un settore, fondamentale per la nostra democrazia''. Un settore, ha sottolineato Barachini, ''che attraversa un momento realmente difficili per la concorrenza dei grandi Over the top e per i costi crescenti del settore che deve rispondere a precise responsabilità".