Manovra, dichiarati inammissibili 105 emendamenti: vertice di maggioranza a Palazzo Chigi

Al vertice tra i leader della maggioranza hanno partecipato anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il suo vice Maurizio Leo e i capigruppo al Senato. I punti al centro della riunione sono stati la disciplina della cedolare secca per gli affitti brevi, il trattamento fiscale dei dividendi per società e imprenditori, la soglia che consente di escludere la prima casa dal calcolo dell'Isee e la regolarizzazione dell'oro da investimento (lingotti e monete, ndr).