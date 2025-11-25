Manovra, la Commissione Ue promuove il piano dell'Italia | Giorgetti: "Conferma che siamo sulla strada giusta"

"La crescita non ci soddisfa: noi faremo la nostra parte ma serve un quadro internazionale che tenga conto dei profondi cambiamenti a livello globale", ha detto il ministro
© dal-web
La Commissione europea considera il progetto di legge di Bilancio per il 2026 trasmesso dall'Italia "conforme" con le indicazioni formulate dal Consiglio Ue. Il giudizio rientra nella valutazione prevista dal pacchetto autunnale del semestre europeo, che analizza la programmazione finanziaria degli Stati membri. Assieme alle valutazioni sulla Manovra dell'Italia, la Commissione Ue ha approvato anche i giudizi sui piani di Bilancio di tutti i Paesi Ue.
"L'approvazione di Bruxelles ci conferma che siamo sulla buona strada, percorsa con responsabilità e serietà", ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Sul debito il tracciato è già definito, al netto degli effetti negativi di cassa del Superbonus edilizio. Per la crescita, che non ci soddisfa, noi faremo la nostra parte ma serve un quadro internazionale che tenga conto dei profondi cambiamenti a livello globale".