Manovra, Giorgetti: "Massacrati da chi può farlo, ma riteniamo di essere nel giusto"

"Bisogna capire cosa si intende per ricco. Se è ricco chi guadagna 45mila euro lordi all'anno, cioè poco più di 2mila euro netti al mese, forse Istat, Banca d'Italia e Upb hanno un concezione della vita un po'… Siamo intervenuti quest'anno sul ceto medio perché i ceti più svantaggiati sono stati attenzionati negli anni scorsi. Abbiamo messo circa 18 miliardi e li abbiamo rimessi quest'anno per i redditi fino a 35mila euro. Quest'anno abbiamo fatto uno sforzo ulteriore e coperto la fascia fino a 50mila euro". "A me sembra una logica, considerando l'orizzonte pluriennale, assolutamente sensata", ha continuato il ministro.