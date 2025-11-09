Manovra, Giorgetti: "Massacrati da chi può farlo, ma riteniamo di essere nel giusto"

Intanto, Elly Schlein spiega che "saremo quelli che vogliono portare una parola fondamentale per la sinistra al centro del dibattito: la redistribuzione delle ricchezze"
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha difeso la Manovra economica, replicando alle accuse di aver favorito i redditi più alti. "Una volta che abbiamo cercato di ovviare non per i ricchi ma per quelli che guadagnano cifre ragionevoli siamo stati massacrati da coloro che hanno la possibilità di massacrare. Ma non è un problema, perché riteniamo di essere nel giusto", ha dichiarato Giorgetti, sottolineando come l'obiettivo delle misure non fosse quello di agevolare le fasce più abbienti. Il ministro ha poi aggiunto: "Penso che un'analisi serena e oggettiva" del complesso della legge di bilancio "possa portare a ben altri risultati".
"A giudicare gli altri si fa in fretta, prendere decisioni e far quadrare il cerchio in una situazione in cui abbiamo guerre armate, guerre commerciali e instabilità di ogni tipo è un po' più complicato", ha sottolineato.
"Bisogna capire cosa si intende per ricco. Se è ricco chi guadagna 45mila euro lordi all'anno, cioè poco più di 2mila euro netti al mese, forse Istat, Banca d'Italia e Upb hanno un concezione della vita un po'… Siamo intervenuti quest'anno sul ceto medio perché i ceti più svantaggiati sono stati attenzionati negli anni scorsi. Abbiamo messo circa 18 miliardi e li abbiamo rimessi quest'anno per i redditi fino a 35mila euro. Quest'anno abbiamo fatto uno sforzo ulteriore e coperto la fascia fino a 50mila euro". "A me sembra una logica, considerando l'orizzonte pluriennale, assolutamente sensata", ha continuato il ministro.
"Saremo quelli che vogliono portare una parola fondamentale per la sinistra al centro del dibattito: la redistribuzione delle ricchezze, del potere, ma anche del tempo che è diventata una risorsa fondamentale". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al Congresso nazionale dei Giovani Democratici.