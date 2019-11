Maltempo Venezia, Conte: "Giovedì Cdm per lo stato d'emergenza, per il Mose siamo in dirittura finale"

E' stato convocato per giovedì un Consiglio dei ministri " tecnico , molto limitato, che sicuramente prenderà in carico la richiesta di stato d'emergenza del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, al termine della riunione tecnica post- acqua alta a Venezia . Per quanto riguarda il Mose "siamo in dirittura finale, al 92-93% dell'opera , e guardando all'interesse pubblico completeremo questo percorso".

"Siamo vicini alla comunità veneziana e a tutti coloro che amano Venezia, patrimonio storico e artistico non solo dell'Italia, ma dell'intera umanità", ha sottolineato il presidente del Consiglio.

"Come avviene sempre dopo un'emergenza, prima ci sarà un'istruttoria tecnica e successivamente verranno ristorati i danni, anche ai privati", ha poi risposto Conte a chi gli chiedeva se i cittadini che hanno subito dei danni dall'acqua alta verranno rimborsati.

Il premier, assieme al ministro Paola De Micheli, ha poi annunciato l'approssimarsi della convocazione del "Comitatone" per la salvaguardia di Venezia. "Questo incontro ha coinvolto Zaia, il sindaco e i rappresentanti istituzionali. Li metteremo intorno a un tavolo per le decisioni finali. Venezia ha bisogno di definire gli ultimi interventi e tracciare una riga finale in via strutturale delle emergenze", ha affermato Conte.

De Micheli, da parte sua, ha precisato che per "c'è una procedura in corso per la scelta del commissario preposto alla conclusione del Mose, quando avremo tutte le firme ve lo comunicheremo".