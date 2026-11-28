"Il campo largo sta litigando perché non sanno che nome fare come candidato premier. E che fa la Corte costituzionale? Dice: 'Non sono capaci e hanno paura di perdere le elezioni perché non sanno offrire neanche la proposta di un nome, leviamogli l'obbligo'. Sarebbe un aiuto indebito alla sinistra. La vedrei come un'indebita violazione della Costituzione proprio, non al contrario". Queste le parole del presidente La Russa, pronunciate durante un evento a Marina di Pietrasanta (Lucca), alle quali fa riferimento Schlein. La Russa ha poi aggiunto: "Sicuramente la Corte costituzionale qualche ritocchino lo farà. Siamo nell'epoca dei ritocchini, vuoi che la Corte si astenga? È probabile qualche ritocchino, ma l'impalcatura non verrà toccata".