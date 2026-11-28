Schlein: "Inaccettabile l'intimidazione di La Russa alla Corte costituzionale, piantatela con gli attacchi alla magistratura"
Il presidente del Senato aveva detto: "Se la Consulta dice no all'indicazione del premier, sarebbe un aiuto alla sinistra. Siamo nell'epoca dei ritocchini". Il vicepremier Tajani: "Aspettiamo la loro decisione"
© Ansa
"È proprio inaccettabile l'intimidazione del presidente del Senato Ignazio La Russa alla Corte costituzionale. Non è accettabile". Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo all'assemblea dei sindaci dem a Verona. "Piantatela con gli attacchi alla magistratura e alle regole fondamentali del bilanciamento dei poteri tra lo Stato, avete già provato una volta a stravolgere la Costituzione e vi hanno fermato 15 milioni di persone", ha detto la leader dem.
Le parole del presidente La Russa
"Il campo largo sta litigando perché non sanno che nome fare come candidato premier. E che fa la Corte costituzionale? Dice: 'Non sono capaci e hanno paura di perdere le elezioni perché non sanno offrire neanche la proposta di un nome, leviamogli l'obbligo'. Sarebbe un aiuto indebito alla sinistra. La vedrei come un'indebita violazione della Costituzione proprio, non al contrario". Queste le parole del presidente La Russa, pronunciate durante un evento a Marina di Pietrasanta (Lucca), alle quali fa riferimento Schlein. La Russa ha poi aggiunto: "Sicuramente la Corte costituzionale qualche ritocchino lo farà. Siamo nell'epoca dei ritocchini, vuoi che la Corte si astenga? È probabile qualche ritocchino, ma l'impalcatura non verrà toccata".
Tajani: "Le parole di La Russa? Si vedrà"
Anche il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani è intervenuto sulla dichiarazione di La Russa. "Non devo commentare le sue parole. Aspettiamo la decisione della Consulta, poi si vedrà".
La replica delle opposizioni
Non solo Schlein. Anche gli altri partiti hanno risposto alle dichiarazioni di La Russa, in particolare fermezza da parte di Bonelli (Avs) e Boccia (Pd). Bonelli ha richiamato l'attenzione del presidente del Senato, sottolineando come la Consulta non agisca a favore di alcuna parte politica e ricordando i precedenti in cui la Corte costituzionale ha bocciato due leggi elettorali, il Porcellum e l'Italicum, perché ritenute incostituzionali. "Questa legge aggira l'articolo 138 e le prerogative del Capo dello Stato previste dall'articolo 92", ha inoltre affermato Bonelli.
Dura la presa di posizione di Boccia: "È inaccettabile che la seconda carica dello Stato arrivi a delegittimare preventivamente una possibile pronuncia della Corte costituzionale, attribuendole finalità di parte politica. Il presidente del Senato dovrebbe essere tra i primi a difendere l'autonomia, l'indipendenza e l'autorevolezza della Consulta, non a metterle in discussione sulla base della convenienza elettorale della propria parte politica".