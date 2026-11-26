Con 142 sì, 112 no, l'Aula della Camera ha detto sì al decreto scuola. Gli astenuti sono stati 4. Sul provvedimento il governo aveva posto la fiducia. Sul tema degli ebook, su cui si è consumato uno strappo nel centrodestra al Senato - con FI contro e FdI a favore - la maggioranza si è ricompattata a Montecitorio. Le opposizioni al momento del voto hanno mostrato cartelli di protesta. Il provvedimento prevede, tra le altre cose, il tetto del 30% agli studenti stranieri in classe e il divieto di copertura del volto a scuola disciplinato con l'obiettivo di non consentire alle studentesse di religione musulmana di indossare burqa e niqab.