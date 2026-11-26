La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Romania Nicușor Dan hanno co-presieduto giovedì mattina (26 novembre), prima dell'avvio del Vertice Ue straordinario, una nuova riunione dei leader del gruppo "Amici della Coesione", dedicata al prossimo bilancio Ue 2028-2034. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, secondo cui Meloni avrebbe ribadito la necessità di arrestare la progressiva riduzione delle risorse del prossimo bilancio e di salvaguardare le dotazioni destinate alla Pac e alla politica di coesione, essenziali per la crescita, la competitività e la convergenza economica e sociale dell'Unione.
L'incontro, si legge nella nota, ha consentito di fare il punto sugli ultimi sviluppi del negoziato, alla luce della nuova "negobox" presentata dal presidente del Consiglio europeo, António Costa, e sulla base della piattaforma negoziale comune definita dai leader del gruppo lo scorso ottobre, che avrebbero convenuto di affidare ai presidenti Meloni e Dan il compito di rappresentare le posizioni comuni degli "Amici della Coesione" negli incontri negoziali previsti nel corso della giornata.