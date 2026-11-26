La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Romania Nicușor Dan hanno co-presieduto giovedì mattina (26 novembre), prima dell'avvio del Vertice Ue straordinario, una nuova riunione dei leader del gruppo "Amici della Coesione", dedicata al prossimo bilancio Ue 2028-2034. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, secondo cui Meloni avrebbe ribadito la necessità di arrestare la progressiva riduzione delle risorse del prossimo bilancio e di salvaguardare le dotazioni destinate alla Pac e alla politica di coesione, essenziali per la crescita, la competitività e la convergenza economica e sociale dell'Unione.