Non si è fatta attendere la replica delle opposizioni, in particolare da Bonelli (Avs) e da Boccia (Pd). Il primo si è rivolto al presidente del Senato ricordando che la Consulta non favorisce nessuno e che, anzi, in passato sono state bloccate due leggi elettorali giudicate incostituzionali: il Porcellum e l'Italicum. "Questa legge aggira l'articolo 138 e le prerogative del Capo dello Stato previste dall'articolo 92" ha aggiunto Bonelli. Boccia ha invece definito gravissime le parole di La Russa: "È inaccettabile che la seconda carica dello Stato arrivi a delegittimare preventivamente una possibile pronuncia della Corte costituzionale, attribuendole finalità di parte politica. Il presidente del Senato dovrebbe essere tra i primi a difendere l'autonomia, l'indipendenza e l'autorevolezza della Consulta, non a metterle in discussione sulla base della convenienza elettorale della propria parte politica".