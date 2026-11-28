Legge elettorale, La Russa: "Se la Corte Costituzionale dice no a indicazione premier sarebbe un aiuto alla sinistra"
Il presidente del Senato attacca la Corte Costituzionale ancor prima che si possa pronunciare, poi aggiunge: "Ci saranno sicuramente dei ritocchini, vuoi che non li facciano?"
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"Il campo largo sta litigando perché non sanno che nome fare come candidato premier. E che fa la Corte Costituzionale? Dice: 'Non sono capaci e hanno paura di perdere le elezioni perché non sanno offrire neanche la proposta di un nome, leviamogli l'obbligo'. Sarebbe un aiuto indebito alla sinistra. La vedrei come un'indebita violazione della Costituzione proprio, non al contrario". Queste le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa intervenuto all'evento "Il caffè in limonaia" a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca.
Tuttavia, non sono state le uniche parole che la seconda carica dello Stato ha speso attaccando la Corte Costituzionale sul tema della nuova legge elettorale. La Russa ha inoltre aggiunto: "Sicuramente la Corte Costituzionale qualche ritocchino lo farà. Siamo nell'epoca dei ritocchini, vuoi che la Corte si astenga? È probabile qualche ritocchino, ma l'impalcatura non verrà toccata".
Non si è fatta attendere la replica delle opposizioni, in particolare da Bonelli (Avs) e da Boccia (Pd). Il primo si è rivolto al presidente del Senato ricordando che la Consulta non favorisce nessuno e che, anzi, in passato sono state bloccate due leggi elettorali giudicate incostituzionali: il Porcellum e l'Italicum. "Questa legge aggira l'articolo 138 e le prerogative del Capo dello Stato previste dall'articolo 92" ha aggiunto Bonelli. Boccia ha invece definito gravissime le parole di La Russa: "È inaccettabile che la seconda carica dello Stato arrivi a delegittimare preventivamente una possibile pronuncia della Corte costituzionale, attribuendole finalità di parte politica. Il presidente del Senato dovrebbe essere tra i primi a difendere l'autonomia, l'indipendenza e l'autorevolezza della Consulta, non a metterle in discussione sulla base della convenienza elettorale della propria parte politica".