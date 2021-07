A suggellare la pace fatta tanto di foto con i due "amici ritrovati" sorridenti al tavolo. Il "padre" del M5s e l'ex premier sono stati a pranzo insieme al ristorante il "Bolognese da Sauro". Accompagnati solo dagli uomini della scorta, si sono presentati alle 14.30. Hanno ordinato un antipasto di pesce e una spigola al forno con verdure. Un pranzo che si è svolto, da subito, in un clima molto cordiale.

Una risoluzione che in realtà era nell'aria, alla luce del recente annuncio deI leader politico dei 5 Stelle, Vito Crimi, sull'accordo trovato per il nuovo statuto. Ma ora è ufficiale. Conte e Grillo si sono intrattenuti a tavola per un paio d'ore, per poi concludere il pranzo con un dolce e l'annuncio social della fine della guerra.