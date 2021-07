M5S, Crimi: "C'è l'accordo tra Conte e Grillo sullo statuto"

Il messaggio congiunto - A dimostrazione dell'intesa raggiunta, Crimi ha letto in assemblea un messaggio congiunto che arriva dall'ex premier e dal fondatore dei 5Stelle: "Il MoVimento si dota di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro dei sette che Grillo e Conte ringraziano. Una chiara e legittima leadership del Movimento costituisce elemento essenziale di stabilità e di tenuta democratica del Paese". Grillo e Conte, continua il messaggio, "si sentiranno ancora nei prossimi giorni per definire insieme gli ultimi dettagli e dare avvio alle procedure di indizione delle votazioni".

Di Maio: "Nuovo corso del Movimento" - Un accordo certificato anche dal Ministro Di Maio, che sul suo profilo Twitter annuncia che "Giuseppe Conte e Beppe Grillo hanno appena concordato di dare il via al nuovo corso del Movimento. Grazie ai sei amici con cui abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo".

Di Maio ha speso anche alcune parole per complimentarsi con il collega Crimi: "È stata una reggenza in un periodo difficile per il Paese ma hai dato il massimo".

Fico: "Tutti insieme possiamo fare tanto" - Un ringraziamento a Giuseppe Conte e Beppe Grillo arriva anche dal presidente della Camera Roberto Fico, che aggiunge: "L'accordo segna un punto decisivo per il rilancio di cui tutti conosciamo bene l'urgenza. È arrivato il momento di metterci a remare tutti insieme, con la certezza di poter fare ancora tanto".

Taverna: "Un accordo che sembrava impossibile" - Un traguardo difficile quello raggiunto dai 5Stelle, certificato anche dalle parole della vice presidente del Senato Paola Taverna: "Qualche giorno fa sembrava impossibile raggiungere un accordo. Ma l'intelligenza e l'amore per il M5S di Beppe e Giuseppe alla fine ha prevalso. Ora ripartiamo con coraggio!"

Patuanelli: "Lavoro pesante ma ce l'abbiamo fatta" - A rimarcare la sua fiducia nell'intesa raggiunta è intervenuto anche il ministro per le Politiche Agricole Patuanelli, che durante l'assemblea pentastellata ha parlato di "possibilità di ripartire in un momento di difficoltà. È stata una decisione pesante ma ce l'abbiamo fatta". Sul suo profilo Facebook, il ministro ha riportato il messaggio letto da Vito Crimi in apertura di assemblea.

Castaldo: "Schiena dritta e difendiamo i nostri valori" - "Gettare il cuore oltre l'ostacolo": questo è l'auspicio del vice presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo. "Con il nostro Giuseppe Conte leader difenderemo i nostri valori e costruiremo il M5S del futuro. Grazie ai sette colleghi per il prezioso lavoro. Avanti con decisione e schiena dritta!".

Beghin: "Si riparte...insieme" - "Siamo arrivati a questo risultato non con le polemiche ma con il dialogo, il confronto e la mediazione. Ce l'abbiamo fatta!". È un "grande traguardo" secondo la capodelegazione del Movimento al Parlamento Europeo Tiziana Beghin. "Voglio ringraziare i sei amici e colleghi che con me hanno condiviso questo delicato passaggio con spirito costruttivo e grande tenacia. Ora siamo pronti per ripartire...insieme!".