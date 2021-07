M5s, Conte approva la mediazione: "Ma restino i miei punti fermi"

IPA

Giuseppe Conte approva il tentativo di mediazione in atto per rilanciare il Movimento 5 stelle evitando scissioni, ma chiede che restino fermi alcuni dei principi fondamentali su cui si è già espresso con chiarezza. E' questa la posizione dell'ex premier secondo fonti a lui vicine, che sottolineano come Conte abbia sempre lavorato per trovare una sintesi. Su alcuni valori fondanti, però, non intende transigere.