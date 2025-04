M5s, sprint finale verso la manifestazione contro il riarmo: delegazione Pd senza Schlein

Alla manifestazione, che ha generato più di qualche riflessione in casa Pd, non ci sarà la segretaria dem Elly Schlein. Lo lascia intendere lei stessa a margine di un appuntamento del partito in Emilia-Romagna. "Domani - dice - parteciperemo con una delegazione alla manifestazione del MoVimento 5 Stelle, non siamo d'accordo su tutto ma ci sono molti punti in comune". È la leader dem a chiamare il presidente pentastellato Conte per comunicargli la decisione sulla presenza del Pd. "Bene la presenza della delegazione Pd in piazza domani", commentano fonti M5s. A guidare in piazza i dem sarà il capogruppo al Senato Francesco Boccia, che però non interverrà dal palco. Ai Fori Imperiali, a parlare al microfono, ci saranno invece Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, insieme a Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista.