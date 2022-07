M5s, Patuanelli: "Se Conte lo chiede ci dimettiamo, non siamo come Di Maio" | D'Incà: se cade il governo, Pnrr a rischio

Non sono tutti sulla stessa linea i ministri pentastellati a proposito del futuro dell'esecutivo.

Mentre il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ha ribadito la sua fedeltà alle decisioni del leader pentastellato Giuseppe Conte , il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà , mette in allarme sui rischi per il Pnrr in caso di fine dell'esecutivo.