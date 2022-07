Crisi di governo, Di Maio: "Conte colpisce l'esecutivo per vendetta"

Il Movimento 5 Stelle "non esiste più, ora è il partito di Giuseppe Conte".

È quanto afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando della crisi di governo. Il M5s "era nato per fare le riforme e ora colpisce il governo. Mi meraviglio che questo venga da un ex premier, forse per una vendetta personale di qualcuno ma non possono essere italiani a pagarne le spese", aggiunge l'ex vicepremier.