Il Draghi bis è sempre più lontano, pressing anche dall'estero | Ministri M5s fuori subito? Patuanelli: "Conte non lo ha chiesto" | Letta: "Possibili elezioni il 25 settembre"

Disperato, tanto da pensare all'opzione Amadeus, oppure con i super poteri pronto a incenerire tutti, o ancora in versione Homer Simposon mentre si dilegua tra i cespugli nella speranza di tirarsi fuori da una situazione non certo semplice. Da quando Mario Draghi ha dato le dimissioni, il popolo del web si è sbizzarrito sui social , immaginando le reazioni d'animo del presidente della Repubblica , ancora una volta chiamato a far quadrare i conti di un esecutivo sul punto di cadere. Di nuovo.

Il Draghi bis sempre è più difficile, con o senza il M5s.

La Legislatura è in bilico e le elezioni in autunno sono invece sempre più vicine. Mercoledì al Senato parlerà il premier che di ritirare le dimissioni non sembra intenzionato, anzi. Dall'estero iniziano ad arrivare "pressioni" affinché l'ex governatore della Bce ci ripensi: la stabilità italiana è necessaria anche per l'occidente. Intanto Salvini e Berlusconi liquidano Conte e i grillini: "Irresponsabili". Nel Movimento tiene banco l'ipotesi di un ritiro dei ministri dal governo. Patuanelli chiarisce: "Conte non lo ha chiesto, ma se lo facesse accetteremmo". Oggi il Consiglio nazionale dei 5 Stelle. Il Pd lavora per convincere Draghi ad andare avanti, ma non s'illude. Secondo il segretario Enrico Letta, che lancia un appello al M5s per "essere della partita" mercoledì, la crisi di governo potrebbe portare alle elezioni il 25 settembre.