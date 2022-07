Crisi di Governo, ecco quanto ci costa 

Piazza Affari

20 miliardi di euro

effetti della crisi del Governo Draghi

Morning News

Canale 5

titoli di Stato italiani

subito dopo l'apertura della crisi di Governo segna un pesante rosso . Aziende e cittadini dopo poche ore hanno visto andare in fumo. Sono gliche presenta già il conto. A fare l'elenco dei costi di questa situazione è un servizio di "", il programma della fascia mattutina di. Nel mirino - si considera nel servizio - ci sarebbero soprattutto i, questo perché l'apertura di una crisi di Governo crea incertezza sul nostro Paese e sulla tenuta dei conti pubblici. Molti risparmiatori, quindi, hanno venduto i propri titoli di Stato per paura di subire dei danni.

Come conseguenza, in poche ore, gli interessi dei

BTP

risparmiatori disposti a comprare titoli di Stato

italiani - i Buoni del Tesoro Poliennali, ossia titoli di debito (obbligazioni) a medio-lungo termine emessi dal Dipartimento del Tesoro - sono schizzati in alto. Da ora in avanti c'è il rischio che se il Tesoro, vuole trovarepaghi interessi sempre più alti. Si tratta di soldi in più che graveranno sulle casse dello stato e, quindi, su tutti i cittadini.

Ma non è finita qui, perché l'Italia è impegnata a ricevere i soldi europei del

Piano Nazionale di Ripresa

che arriveranno solo se raggiungeremo tutti gli obiettivi entro scadenze fissate. Ma con il caos che ha investito il Governo le incertezze aumentano e l’affidabilità del nostro Paese diminuisce.