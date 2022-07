Borsa, Milano affonda a -3,44% a causa della crisi politica

La Borsa di Milano affonda a causa della crisi politica che ha portato il premier Mario Draghi a valutare la possibilità di dimettersi.

Il Ftse Mib ha chiuso, in una seduta di forte tensione, lasciando sul terreno il 3,44% a 20.554 punti e vedendo andare in fumo 17 miliardi in termini di valore azionario.