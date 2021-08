Via libera al nuovo Statuto M5s con l'87,36% di sì al termine della due giorni di votazione. "Le proposte di Giuseppe Conte daranno nuovo impulso al M5s. E' stato un momento di grandissima democrazia, questo Statuto è una pietra miliare: non dice solo come funzioniamo ma chi siamo". Lo annunciato su Facebook Vito Crimi . "Ci sono stati numerosi tentativi di attacco, tutti respinti", ha aggiunto.

Gli aventi diritti al voto sono 113.894, hanno votato in queste due giornate in 60.940, quindi il quorum è stato ampiamente superato. Sono stati 53.238 sì al nuovo Statuto, pari all'87,36%, e hanno votato no in 7.702. Il 5 e 6 agosto gli iscritti del M5s, sulla piattaforma SkyVote, voteranno per Giuseppe Conte nuovo presidente del Movimento.

Conte: "E' un grande giorno e un punto di ripartenza" "E' un grande giorno, una grande festa di partecipazione democratica, in particolare per tutti coloro che si riconoscono nel progetto politico-sociale che segna il nuovo corso del Movimento 5 Stelle". Lo ha scritto l'ex premier Conte su Facebook, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato al voto.

"Siamo quello in cui crediamo. Crediamo nella democrazia partecipata quale motore per dare ancora più forza alla nostra presenza sui territori e nelle istituzioni. Questo voto non rappresenta un punto di arrivo, ma di ripartenza. Abbiamo un grande lavoro da fare, e come sempre dobbiamo farlo tutti insieme", ha sottolineato Conte.