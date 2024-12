M5s, Conte: "Se esito Costituente fosse stato diverso mi sarei ritirato" | "No ad alleanza strutturale col Pd, mai cespuglio di nessuno"

"Io non ho sfidato Grillo, lui ha sfidato la comunità. Se l'esito della Costituente fosse stato opposto mi sarei ritirato, non potevo rimanere lì. Non ha vinto Conte, ha vinto la base". Lo ha affermato il leader del M5s, Giuseppe Conte, ad Atreju. Parlando poi delle possibili alleanze, il presidente del Movimento 5 stelle ha aggiunto: "Noi non saremo mai il cespuglio, il junior partner di nessun altra forza politica. Cercheremo di confrontarci con le altre forze progressiste. Ho sempre detto che non siamo per una alleanza organica col Pd o con le altre forze, perché snaturerebbe le nostre battaglie".