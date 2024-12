M5s, Conte: "Chi ci intralcerà pagherà i danni" | "Non vedo ragioni politiche per una scissione"

Il presidente del M5s Giuseppe Conte ha parlato in una diretta sul suo profilo Facebook. "I giornali parlano di contenziosi legali. Voglio essere molto chiaro: abbiamo adottato tutte le cautele del caso, abbiamo studiato tutte le implicazioni, non abbiamo nessun timore. Nella mia attività precedente facevo l'avvocato, tornerò a farlo ma adesso faccio il leader politico e non me ne occuperò, se ne occuperanno i legali, non ne parlerò più. Ma chi si azzarderà a intralciare l'azione politica del Movimento 5 Stelle troverà una barriera solida, pagherà le spese dei suoi avvocati, dei nostri avvocati, la lite temeraria e anche il risarcimento dei danni", ha sottolineato. "Questo Movimento ha tanti avversari esterni, non può avere anche avversari interni. Io ho il dovere di proteggere la nostra comunità - ha continuato l'ex premier -. Un sistema politico anchilosato non vuole le nostre riforme, ma non permetteremo all'interno nulla del genere".