M5s: "Chi vuole Di Maio premier, vuole un governo tecnico" | Patuanelli: "Ci vogliono usare contro Conte, sbagliano"

Ansa

Da giovedì saliranno al Colle per le consultazioni i primi gruppi parlamentari tra cui Italia Viva, che starebbe già pensando di indicare come premier Luigi Di Maio. Una mossa che tenta di mettere in crisi la maggioranza che da giorni punta sul Conte ter. "Noi non ci caschiamo ma, ad essere maliziosi, viene da pensare che questa operazione sia pensata da chi ha come obiettivo finale quello di arrivare a un governo tecnico...", affermano fonti del M5s.