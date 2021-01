Governo, Bellanova a Tgcom24: "Di Maio premier? Iv non pone veti. Conte? Non c'è solo lui"

LaPresse

"Di Maio premier? Noi partiamo dal programma, soprattutto non poniamo né subiamo veti". Lo ha affermato a Tgcom24 il presidente di Italia Viva ed ex ministro, Teresa Bellanova, precisando che il partito di Matteo Renzi "non pone veti nemmeno su Conte, ma non c'è solo lui. Quello che ci interessa è come si affronta la crisi, non discutiamo gli uomini ma l'impianto programmatico".