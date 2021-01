Governo, Zingaretti: proporremo a Mattarella nuovo incarico a Conte

Il rapporto con Iv "Per quanto mi riguarda, il tema del rapporto con Italia Viva non ha nulla a che vedere con un aspetto di risentimento per il passato, ma di legittimi fondati dubbi sulla affidabilità per il futuro. Nessun veto, ma un aspetto politico da tenere in considerazione, non per spirito polemico che non mi appartiene, ma perché noi verremo giudicati dagli italiani in merito alla sincerità e alla credibilità delle parole che utilizzeremo per definire il nuovo governo che decideremo di sostenere".



Il segretario dem ha poi ribadito il proprio no alle urne: "Noi non abbiamo mai voluto o auspicato elezioni politiche anticipate e non le vogliamo ora".