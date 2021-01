Lombardia, presentati i nuovi assessori regionali | Moratti: "Sono al servizio dei cittadini, sui vaccini faremo di tutto per migliorare"

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana , ha presentato i nuovi assessori che entrano nella giunta regionale. "E' una responsabilità che ho deciso di prendermi per mettermi al servizio dei cittadini", ha detto Letizia Moratti , nuovo vicepresidente e assessore al Welfare. "E' un compito difficile in un momento particolarmente complesso". Fontana ha sottolineato che "la nuova giunta è a tutti gli effetti operativa".

"Insieme riusciremo a uscire dall'emergenza" "Il mio ringraziamento va al presidente Fontana che mi ha fatto una proposta inaspettata - ha spiegato Letizia Moratti -. Ho valutato con attenzione perché è un compito difficile e per molti aspetti drammatico. È una responsabilità che ho preso per mettermi al servizio dei cittadini lombardi: lavorerò con la giunta in un lavoro di squadra, con il Consiglio e sono aperta all'opposizione. Lo faccio in maniera convinta perché possiamo uscire dall'emergenza se saremo insieme".

"Piano vaccini va avanti" "Non ho ancora preso contatti con Arcuri - ha aggiunto -, lo farò appena insediata. Il piano vaccini sta andando avanti, faremo tutto il possibile per migliorarlo. E' una buona notizia che Moderna sia stato autorizzato da Ema e che l'Europa abbia acquistato nuovi vaccini perché sapete che non è possibile acquistarli direttamente: speriamo che con queste nuove dosi riusciremo a implementare il piano vaccini".