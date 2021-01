Rimpasto in Lombardia, Salvini: "Moratti? Averla in squadra mi farebbe solo piacere"

Praticamente fatto il rimpasto di Giunta in Regione Lombardia: Matteo Salvini ha detto che avere in squadra Letizia Moratti "a me da cittadino lombardo e da milanese farebbe solo piacere". "Più forte è la squadra meglio corre la Lombardia", ha detto il leader leghista. Sulla possibilità che Letizia Moratti diventi vicepresidente ha detto che sarebbe "assolutamente contento", specificando però che "i ruoli li decide il presidente Fontana".

Con Letizia Moratti "ci ho lavorato come sindaco - ha aggiunto Salvini -. E' donna, manager assolutamente in gamba e le sono grato soprattutto per l'impegno che ha dedicato e continua a dedicare a San Patrignano, che è vittima di infamie in questi giorni". "Se sarà parte della squadra - ha sottolineato - sono convinto che la lotta alla droga sarà uno degli impegni prioritari". Sull'ipotesi che Moratti si prepari a correre come presidente della Lombardia nel 2023, il segretario della Lega ha risposto 'non sono il mago Otelma'".

"Squadra chiusa a 99%" - "Entro il 6 sera sentirò gli altri segretari di partito, a partire dal presidente Berlusconi, e poi conto che la squadra cominci a correre come è giusto che sia”, ha detto Salvini. ”Sono contento perché stiamo lavorando e conto che chiuderemo in queste ore. Non faccio nomi, non faccio cognomi, non do meriti e non do demeriti. Dieci milioni di lombardi avranno una squadra di eccellenza che garantirà che il 2021 sia l'anno del rilancio, della salute, del lavoro, della scuola e della Lombardia motore d'Europa. Quindi se portate pazienza ancora poche ore, perché noi non la facciamo lunga come il duello rusticano Conte-Renzi-Di Maio-Zingaretti, per quello che mi riguarda al 99% è già chiusa, con una squadra d'eccellenza, e quindi dalla settimana prossima si corre".