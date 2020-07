Salvini difende Fontana: "Chi attacca la Lombardia senza motivi, attacca l'Italia"

Matteo Salvini non ha dubbi sull'innocenza di Attilio Fontana e a "Quarta Repubblica" è tornato sul caso camici che sta investendo il governatore della Lombardia.

"È una vergogna che qualcuno infami, diffami e sparga fango su Regione Lombardia, perché chi la attacca senza motivi, attacca l'Italia", esordisce il Leader della Lega nella trasmissione di Nicola Porro in onda lunedì 27 luglio su Rete 4.

"La Lombardia è un modello di efficenza nel mondo, da tanti punti di vista - prosegue - Il governatore Fontana è un uomo onesto e pulito e non ha problemi economici. Ed è indagato perché un'azienda ha donato migliaia di camici agli ospedali Lombardi".

Durante il suo discorso non manca il paragone con la situazione nel Lazio: "A Roma sono spariti 14 milioni di euro e le mascherine non sono mai arrivate, ma siccome è il governatore del Pd... niente. In Lombardia Fontana ha avuto il torto di veder donati camici agli ospedali e viene indagato".

Infine le rassicurazioni sul futuro dello stesso Fontana: "Non si dimetterà perché ha le spalle larghe ed è nel giusto, ha agito correttamente. Se aveva qualcosa da nascondere non avrebbe fatto bonifici".