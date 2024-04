Lega, Umberto Bossi attacca Salvini: "Serve un nuovo leader"

"Serve un nuovo leader che vada nella direzione dell'autonomia e che rimetta al centro la questione settentrionale ", ha detto. Rispondendo su Giorgetti come possibile sostituto di Salvini ha aggiunto: " Giorgetti è uno bravo, ma non dico niente sennò lo massacrano". A "blindare" Salvini è arrivata l'immediata replica del vicesegretario Andrea Crippa : "Senza Salvini non c'è Lega".





Tgcom24

"Oggi sono molto contento, ho visto tanta gente che non vedevo da anni, è la Lega di 40 anni fa", ha detto Bossi, incontrando i militanti che si sono dati appuntamento a Gemonio per celebrare i 40 anni della Lega. "Salvini ha preso la sua strada - ha proseguito - ciascuno prende la sua strada, ci vuole un po' di testa. La Lega di allora era radicata nella base popolare, in consiglio a Varese si parlava in dialetto. Se le radici sono forti, è difficile che si fermino. Sicuramente abbiamo fatto un grande sforzo, era un mondo diverso, c'era necessità di nuovo e chiunque avesse intuito politico l'avrebbe capito. Lì siamo nati noi. Oggi serve un'altra spallata per cambiare le cose, la Lega deve essere uno sprone", ha aggiunto Bossi.

"Penso che la Lega se funziona da stimolo per cambiamenti importanti è unica, se invece non stimola cambiamenti importanti serve a poco". Così Umberto Bossi parlando ai cronisti fuori dalla sua casa di Gemonio, in provincia di Varese, in occasione dei 40 anni del partito. "Non parlerei di spallata, parlerei di necessità di un programma che la gente approva. Se la base non approva il programma che fai, sono programmi inutili, perché non vai da nessuna parte. Prima o dopo tutto finisce, diventa una bolla di sapone", ha affermato Bossi, che poi ha aggiunto: "Secondo me tra i molti messi fuori dalla Lega c’è qualcuno che potrebbe essere capace di portarla in quella direzione lì".