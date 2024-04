Zaia: "Io segretario della Lega? Figurarsi, ho altro da fare"

"Ma figuratevi, io ho altro da fare".

Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, fuori da Montecitorio, ha risposto a chi gli domandava se accetterebbe di fare il segretario della Lega nel caso in cui gli fosse proposto questo ruolo al congresso del partito. E sulla mancata candidatura alle Europee, Zaia ha detto: "Non è un peccato mortale. Penso che sia coerente seguire il lavoro in Veneto. Molti sono interessati al mio futuro, ma ricordo che c'è ancora almeno un anno e mezzo di governo".