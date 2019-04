Lega: "No al Salva Roma, Raggi incapace" | Salvini: "No a Comuni di serie A e serie B"

Lo scontro tra Lega e Cinquestelle arriva anche in Campidoglio , dove il capogruppo del Carroccio, Maurizio Politi, attacca il sindaco Raggi . "Il 'Salva Roma' - annuncia - non ci convince perché il sindaco non ha dato alcuna reale prospettiva di sviluppo della città. Il governo è disposto ad aiutare Roma, la Lega in primis, ma il problema è che in tre anni il M5s non ha offerto alcuna visione della città. E la Raggi non è in grado di amministrare".

Forza Italia: "E' necessario un cambio di marcia per la città" - "Gli eventi emersi negli ultimi giorni sono l'ennesima conferma che il sindaco di Roma non è all'altezza del ruolo ricoperto. La Capitale d'Italia merita una gestione migliore, l'amministrazione odierna ha di fatto bloccato l'intera città metropolitana che necessita di servizi e sviluppo di cui al momento non vi è traccia. La misura è colma, Raggi faccia un passo indietro, il tempo perso è stato fin troppo", dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e coordinatore del partito azzurro della provincia di Roma.



"Governare Roma è molto complesso, non v'è dubbio, ma adesso però è fin troppo palese che sia urgente un cambiamento di marcia. Sono e rimango garantista, il mio ragionamento non prende le mosse dalle vicende giudiziarie, ci mancherebbe, ma sono emersi tutti i limiti della giunta pentastellata, a partire dalle scelte nelle nomine per le partecipate ed il rapporto con queste. E' necessaria - conclude - una svolta, Raggi si dimetta".



Salvini: "No a Comuni di serie A e serie B" - "Stiamo lavorando a un decreto crescita e non credo ci debbano essere Comuni di seria A e di serie B". Così il vicepremier Matteo Salvini ribadendo la sua contrarietà al Salva Roma. Alla domanda se avesse paura di un possibile default della Capitale, Salvini risponde: "Mi spaventa un sindaco che dice di non avere il controllo della città".



M5s Campidoglio: "Stop Lega su debito regalo a banche" - "La Lega vuole stoppare il Salva-Italia e regalare 2,5 miliardi di euro alle banche pur di attaccare Roma e il M5s. Ha gettato la maschera. Grazie all'amministrazione Raggi e del M5s abbiamo trasformato 'Roma Ladrona' in una città che tiene finalmente i conti in ordine. Ma si vede che a loro non interessano i conti in ordine ma solo fare polemica per speculare sulle elezioni". Lo dichiara il capogruppo M5s in Campidoglio Giuliano Pacetti.