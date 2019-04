Nuovo scontro sul debito, Lega: "Stralciare norma 'salva Roma'" | M5s: "No ricatti, provvedimento è per l'Italia"

E poi è arrivato l'affondo ai colleghi di governo: "Evidentemente quando la Lega non riesce a intestarsi qualcosa, lo boicotta". "Noi non accettiamo ricatti: eliminare questa norma, che è a costo zero per lo Stato, significa fare un torto non al Movimento 5 Stelle ma a tutti gli italiani", hanno sottolineato.



Il sindaco di Roma Virginia Raggi in serata ha attaccato il ministro dell'Interno: "Ho letto presunte dichiarazioni di Matteo Salvini che vorrebbe tagliare il 'Salva Roma'. Quello che è stato ribattezzato il 'Salva Roma' è un 'Salva Italia': dopo che hanno gravato gli italiani e i romani di questo debito mostruoso noi stiamo dicendo che c'è un modo per recuperare quanto meno 2,5 miliardi di euro. Il ministro vuole forse continuare a dare 2,5 miliardi alle banche o li vuole restituire agli italiani? Non 'salva' Roma ma tutti gli italiani".