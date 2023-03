Lazio, Rocca presenta la giunta: dieci assessori (cinque uomini e cinque donne), sei a Fratelli d'Italia

Gli altri assessori

Per FdI Giancarlo Righini (Bilancio e Agricoltura), Elena Palazzo (Ambiente, Sport e Turismo), Fabrizio Ghera (Trasporti e Rifiuti), Massimiliano Maselli (Politiche sociali), Manuela Rinaldi (Lavori pubblici e Politiche di ricostruzione); per la Lega, Pasquale Ciacciarelli (Urbanistica e Politiche abitative) e Simona Baldassarre (Cultura e Politiche giovanili e della Famiglia); per FI Giuseppe Schiboni (Lavoro e Scuola, Universita', Ricerca e merito) e Luisa Regimenti (Personale, Sicurezza urbana e Rapporti con enti locali).