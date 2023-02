Francesco Rocca, ecco chi è il nuovo presidente della Regione Lazio

Il nuovo presidente della Regione Lazio targata centrodestra, Francesco Rocca, è nato a Roma nel 1965.

L'ex presidente della Croce Rossa Italiana, pur nel tecnicismo del ruolo ricoperto sino al momento di scendere in campo nella corsa alla poltrona che fu di Nicola Zingaretti, ha sempre raccolto l'apprezzamento da parte del centrodestra, al punto che il suo nome era persino circolato nei giorni di formazione del governo come possibile ministro della Salute. Di professione avvocato, sin dai tempi dell'università frequenta il mondo del volontariato, ed in particolare con organizzazioni come Jesuit Refugee Service e Caritas.