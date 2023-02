Regionali, crolla l'affluenza: al 41,67% in Lombardia, al 37,20% in Lazio | Media nazionale del 40%

Il 2010 precedente record negativo in Lombardia

Nel 2010, anno del precedente record negativo in Lombardia per affluenza, i principali candidati erano Roberto Formigoni, che fu confermato per il centrodestra per la quarta volta alla presidenza della Regione, e Filippo Penati per il centrosinistra. Anche allora la consultazione si svolse su due giornate, il 28 e 29 marzo. Alle Regionali del 2018 si votò in una sola giornata, il 4 marzo, in contemporanea con le politiche e l'affluenza fu del 73,1%.