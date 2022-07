Landini dopo l'incontro con Draghi: "Dal governo niente risposte"

"Numeri non ci sono stati fatti.

Ci si è fermati a temi come la difesa del potere d'acquisto, la precarietà, il salario minimo. Al momento non abbiamo risposte". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini al termine dell'incontro con Mario Draghi. Landini dice di aver apprezzato l'incontro di ascolto e che si valuterà cosa il governo mette in campo a fine mese. "Sul piano del metodo c'è una novità, non su quello dei contenuti", ha aggiunto, "noi abbiamo ribadito che dobbiamo agire e non possiamo aspettare la legge di bilancio".