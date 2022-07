Dl Aiuti, ok dalla Camera con 266 sì e 47 no: il M5s non partecipa al voto | Berlusconi a Draghi: "Serve una verifica della maggioranza"

La mancata partecipazione al voto del M5s -

Ad annunciare la mancata partecipazione dei deputati del M5s alla votazione finale sul dl Aiuti è stato il capogruppo alla Camera, Davide Crippa. La scorsa settimana i deputati avevano votato la fiducia al governo. "Il nostro sostegno all'esecutivo è stato esplicitato con la fiducia. Oggi per questioni puntuali, pur rilevando l'utilità di parte delle misure, bocciamo i metodi e non parteciperemo alla votazione finale", ha spiegato Crippa.

Berlusconi a Draghi: "Serve una verifica della maggioranza" -

"Chiediamo al presidente Mario Draghi di sottrarsi a questa logica politicamente ricattatoria e di prendere atto della situazione che si è creata" e di procedere a una verifica di maggioranza. La richiesta arriva dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in merito alla decisione dei 5 stelle di non partecipare al voto. "Così come siamo stati responsabili nel far nascere il governo Draghi - spiega Berlusconi - altrettanto lo saremo nell'ultimo scorcio di legislatura. Ecco perché chiediamo che ci sia una verifica della maggioranza al fine di comprendere quali forze politiche intendano sostenere il governo, non a fasi alterne e per tornaconti elettorali, ma per fare le riforme e tutelare gli interessi degli italiani".

Barelli (Fi): "Sul dl da M5s un atto grave" -

Il capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli, rincara la dose: "Si è verificato un fatto eccezionale per non dire grave: si è stati chiamati per un voto finale su un provvedimento che prevede 20 miliardi per le famiglie e uno dei partiti di maggioranza non ha partecipato al voto. Questo non è un provvedimento qualsiasi ma siamo in un momento di grave crisi. Le motivazioni di Crippa assomigliano di più a quelle di un partito di opposizione".

Marcucci (Pd): scelta politica grave del M5s -

"La scelta politica del M5S è grave". A dirlo è il senatore del Pd, Andrea Marcucci, che sottolinea come "indebolire o mettere a rischio il governo in queste settimane sia da scellerati. Considerazione che vale per Conte ma anche per Salvini e per chiunque altro metta in discussione l'esecutivo Draghi".