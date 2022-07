Governo Draghi, inizia una settimana ad alto rischio

Sebbene

il premier Draghi

venti di crisi

appuntamento alla Camera

abbia finora teso la mano ai Cinque stelle - e alle loro nove condizioni per restare nell'esecutivo - non si placano i. In realtà, l'dell'11 luglio è quasi una formalità, per il voto sul decreto Aiuti: essendo stata già votata la fiducia a Montecitorio anche dai deputati Cinque Stelle, anche qualora domani - come probabile secondo molti - quest'ultimi si astenessero dal voto finale, il decreto Aiuti risulterebbe comunque già approvato.

Più delicato sarà

il passaggio in Senato

voto su decreto e fiducia

un segnale da Draghi

il documento non è una farsa

, atteso probabilmente per la giornata di giovedì. In quell'occasione ilsarà unico e per ora le azioni dei Cinque Stelle sono tutt'altro che prevedibili. Prima di quell'appuntamento, Conte attende infatti: impegni su reddito di cittadinanza, superbonus e salario minimo. "Non restiamo per farci schiaffeggiare - conferma il presidente del Movimento - aspettiamo risposte vere e concrete,. Con il reddito di cittadinanza molti hanno potuto sottrarsi al ricatto delle mafie". D'altronde, allo stato attuale, il premier Draghi sarebbe pronto ad aprire alle richieste di Conte, in particolare sul salario minimo, pur di avere la fiducia.

Così, se da una parte tra le forze politiche prende piede la convinzione che prima o poi

Conte strapperà in ogni caso

rinsaldare la maggioranze

la maggioranza è solida anche senza di noi

, forse non in estate ma a inizio autunno, dall'altro mediatori e pontieri sono al lavoro per. Tra questi, ci sono in prima fila i dem Francesco Boccia e Dario Franceschini. Intanto, il ministro pentastellato delle politiche agricole, Stefano Patuanelli, lo dice apertamente: "Con la scissione di Di Maio", e a proposito del voto a Palazzo Madama, "giovedì in Senato potremmo lasciare l'aula - rincara Patuanelli - dipende dai segnali che avremo."