Conte vede Draghi: "Restiamo al governo, ma serve discontinuità"

"Il M5s ha sin dalle prime ore" del governo "mantenuto una linea di assoluta responsabilità nazionale". "

Abbiamo deciso di non volgere le spalle al Paese

, in un momento in cui era necessario procedere spediti nella campagna vaccinale e nel completamento del Pnrr, dando priorità alla tutela della salute dei cittadini e al rilancio dell'intero sistema economico", si legge in un passaggio del documento consegnato da Giuseppe Conte al premier Mario Draghi. Il M5s chiede "un segnale di forte discontinuità, perché fuori dai palazzi sta montando un malessere sociale a cui dobbiamo dare una urgente risposta.

Conte ha esplicitato a Draghi il suo malcontento per il clima avvertito attorno al M5s nell'ultimo periodo: "Intendo rappresentare il

profondo disagio politico che la comunità del M5s sta vivendo ormai da tempo

Abbiamo subito attacchi pregiudiziali

, ancora più acuito dagli ultimi avvenimenti. Ricordo che le ragioni dell'esistenza stessa del M5s sono e restano gli interessi dei cittadini e il bene del Paese", recita il testo. "Abbiamo lavorato sempre per un confronto sereno sui problemi", "non è stato questo l'atteggiamento di tutte le forze politiche di maggioranza., mancanze di rispetto, invettive intese a distruggere la nostra stessa esistenza".

In uno stralcio del documento si parla del ruolo del Consiglio dei Ministri: "Le abbiamo più volte rappresentato, invano, come non sia accettabile che

il Consiglio dei Ministri sia relegato al ruolo di mero consesso certificatore di decisioni già prese

, con provvedimenti normativi anche molto complessi che vengono portati direttamente in Consiglio o, quando va bene, con un anticipo minimo, comunque inidoneo a consentirne un'analisi adeguata".

L'ex premier, a conclusione del faccia a faccia ha indicato le priorità: "Dobbiamo intervenire a favore di famiglie e imprese con un intervento straordinario. Duecento euro di bonus non servono.

Va tagliato il Cuneo fiscale

lavoratori e sul salario minimo

reddito di cittadinanza

. Dobbiamo intervenire per i". E sul reddito di cittadinanza, misura cara ai 5stelle e sotto attacco da parte di altre forze politiche, ha sottolineato: "Non permettiamo più che ilsia messo quotidianamente in discussione".

Il presidente M5s si è anche soffermato sulla spinosa questione del

superbonus

. Va "risolto con assoluta urgenza il blocco che c'è sulla cessione dei crediti fiscali del superbonus. Ci sono migliaia di imprese sull'orlo del fallimento, famiglie che non possono completare i lavori e noi non possiamo permetterlo. Se la fiducia sul superbonus potrebbe compromettere la permanenza del M5s nel governo? Ne parleremo in riunione di capigruppo e definiremo la nostra posizione sul punto - spiega - I nostri ministri già non hanno partecipato al voto" in Cdm "per una norma del tutto eccentrica. Non siamo qui per predicare transizione ecologica di giorno e consentire nuove trivellazioni di notte".

"

Abbiamo bisogno di risposte chiare

Draghi si prenderà un po' di tempo per valutare le nostre richieste

e impegni precisi anche in tempi ragionevoli - ha dichiarato, infine, Conte -, non mi aspettavo una risposta immediata, non sarebbe neanche stato serio".