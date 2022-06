Draghi: "Il governo non rischia e non si fa senza M5s. Questo è ultimo esecutivo della legislatura con me premier"

Lo ha detto il premier Mario Draghi precisando che " l'esecutivo non si fa senza il Movimento 5 stelle , questa è la mia opinione. Conte ha confermato che non è intenzionato a uscire dal governo e a dare l'appoggio esterno, quindi mi baso su questo". Il presidente del Consiglio ha poi affermato: "Questo è l'ultimo governo di legislatura in cui sono premier".





Draghi: "Rimpasto di governo? Nessuno me lo ha chiesto" -

possibile rimpasto,

"I Cinque Stelle danno un contributo importante e sono certo che continueranno a darlo nei prossimi mesi. Conte ha confermato che non è intenzionato a uscire dal governo e a dare l'appoggio estero quindi mi baso su questo", ha spiegato il premier che ha aggiunto: "Il governo è nato con i 5 Stelle, non si accontenta di un appoggio esterno, perché valuta troppo il contributo dei 5 Stelle per accontentarsi di un appoggio esterno". A domanda su unDraghi ha risposto: "Nessuno lo ha chiesto. Anzi, nei colloqui tutti hanno escluso questa possibilità o questa esigenza".

"Mai fatte le dichiarazioni attribuitemi sui 5 stelle" -

smentendo

rimuovere Giuseppe Conte dal M5s

Dicono che ci sono riscontri oggettivi, ho chiesto di vederli, non li trovo

Draghi è tornato sulle tensioni politiche di questi giorni,di aver fatto pressioni su Beppe Grillo per, come sostenuto dal sociologo Domenico De Masi in un'intervista: "Non ho sentito Grillo - ha dichiarato - mentre ho sentito Conte ieri e ci siamo scambiati dei messaggi. Non ho mai fatto le dichiarazioni che mi sono state attribuite sui 5 stelle, io non entro nei partiti. Mi è estraneo e non capisco il motivo di tirarmi dentro.. Li aspetto, eh...".

"Abbiamo ottenuti risultati importanti" -

soddisfazione per l'operato del governo

risultati importanti sul fronte internazionale

Sempre in conferenza stampa, infine, Draghi ha espresso la sua. "Voglio fare una considerazione sull'azione del governo che ha ottenuto(dal Consiglio Ue, al G7 e infine al vertice Nato), e importanti risultati sul fronte nazionale. Successi che sono merito di questa maggioranza di saper prendere decisioni con generosità e con l'interesse dell'Italia come bussola. Abbiamo davanti tante sfide che supereremo se avremo la stessa determinazione di questi mesi di governo".