La Russa: "Grazie a chi mi ha votato fuori dalla maggioranza"

"Non ci crederete ma non l'ho preparato un discorso".

Ignazio La Russa apre così il suo primo discorso in aula dopo essere stato eletto presidente del Senato. "Prima dei ringraziamenti, che sono abituali e sentiti, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votato e quelli che si sono astenuti e quelli che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranza". Dopo l'elezione, La Russa ha regalato un mazzo di rose alla senatrice a vita Liliana Segre.