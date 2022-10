Al via la XIX legislatura: attesa per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato

È in corso in sala Koch a palazzo Madama una riunione dei senatori di FdI. L'indicazione per la prima votazione per il presidente è di votare Ignazio La Russa. "Riteniamo che gli alleati convergano e si possa eleggere alla prima chiama", spiegano da FdI. Per l'elezione è necessaria la maggioranza dei componenti dell'assemblea e il centrodestra conta 115 senatori su 200.