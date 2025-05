La neosindaca di Merano Zeller: "La fascia? Nessun rifiuto, sono italiana e orgogliosissima"

La percezione da parte della neosindaca è che il collega abbia voluto forzarla: "Ha cominciato a dirmi ‘tu devi mettere il tricolore’, in un tono perentorio, e quando ha capito che io non volevo, me l’ha infilata addosso alla miss Merano. Mi ha dato un fastidio, e ho reagito di pancia, perché non mi faccio dire da nessuno quello che devo fare". Zeller ha poi dato altre spiegazioni al quotidiano la Repubblica: "Non volevo certo mancare di rispetto al tricolore: rappresenta l'Italia, la mia patria. Mi sono opposta a un gesto provocatorio e patriarcale: teso a presentarmi come una bambina ingenua, obbligata a ubbidire a un uomo politico esperto".