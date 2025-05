Elezioni amministrative in Trentino-Alto Adige: chiusi i seggi, via allo spoglio | Crolla l'affluenza, occhi puntati su Trento e Bolzano

L'affluenza registra una netta flessione rispetto al 2020. In Provincia di Bolzano ha votato il 60.0% (440 sezioni su 441), rispetto al 65,4% di cinque anni fa. Il trend è negativo nei tre Comuni con più di 15mila abitanti: Bolzano dal 60,7 al 52,2%, Brunico dal 60,9 al 52,1% e Merano dal 52,0 al 49,3%. La disaffezione alle urne si registra praticamente ovunque. Solo in pochi Comuni l'affluenza è salita, come per esempio a Barbiano in valle Isarco dal 60,7 al 67,0%. Simile, se non peggio, la situazione nella Provincia di Trento, dove nel 2020 si recò alle urne il 64,08% e oggi il 54,53%, quasi il 10% in meno. Particolarmente netto il calo nel capoluogo Trento, dove l'affluenza crolla dal 60,98 al 49,93%.